هنية يلتقي أمير قطر لبحث التطورات السياسية الفلسطينية

أفادت حركة "حماس"، بأن وفدًا من قيادة الحركة يرأسه رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث معه آخر التطورات السياسية الفلسطينية المستجدة.

وضم وفد "حماس، كلًا من: نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، رئيس الحركة في إقليم الخارج ماهر صلاح، وأعضاء المكتب السياسي وهم: موسى أبو مرزوق، ونزار عوض الله، وعزت الرشق.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، "إنّ وفد الحركة التقى بأمير قطر، وقدم خلال اللقاء شرحًا وافيًا لآخر التطورات السياسية، والمتعلقة بالقضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها: قضية القدس، واللاجئين، والاستيطان".

وأضاف البيان، ان الوفد بحث مع قيادة قطر حجم المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها سياسًا.

وثمن وفد الحركة، دور الدوحة وقيادتها في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية، الداعمة لقضية فلسطين، بالإضافة إلى دعمها للمشاريع الإغاثية والإنسانية لأهالي قطاع غزة والقدس والضفة المحتلة، التي تساهم في تخفيف معاناته.

وأوضح بيان "حماس"، ان الوفد نقاش مع قيادة قطر، كل الإجراءات المتعلقة بنجاح ملف الانتخابات الفلسطينية، وصولاً إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، على قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية.

ووصل رئيس "حماس" إسماعيل هنية، دولة قطر، امس الاحد، في محطته الثانية بعد تركيا التي بدأت يوم الاحد الماضي، وكان في استقباله رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل، بينما يجري وفد هنية جولة خارجية لعدة دول.

كما وسيشارك هنية في مؤتمر سيعقد في ماليزيا بمشاركة رؤساء كلاً من :قطر وتركيا واندونيسيا وباكستان، إلى جانب وفود من 450 دولة لمناقشة وضع قضايا الدول الإسلامية.