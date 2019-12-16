"آبل" تطلق حاسوباً جديداً يشبه "مبشرة الجبن"

أطلقت شركة "آبل" للحواسيب، حاسوبًا مكتبيًا جديدًا، من إصدارها يشبه في شكله الخارجي "مبشرة الجبن".

ويتراوح سعر الحاسوب "آبل" الجديد، "ماك برو"، الذي اثار شكله ضجة واسعة، ما بين 6 آلاف دولار، و53 ألف دولار في حال شراء الشاشة المبتكرة الجديدة، حيث اثار سعره الذي يتساوى مع اسعار السيارات الحديثة، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشابهه مع مبشرة الجبن. ووصل الأمر بأحد المدونين على موقع "يوتيوب"، إلى استخدام الحاسوب في تقطيع شرائح الجبن.

واستخدمت شركة "آبل" غطاء بثقوب كثيرة مثل المبشرة، في الجانب الخلفي للشاشة، ولغطاء وحدة المعالجة المركزية، بهدف توفير نظام تهوئة معقد للحاسوب أثناء العمل.

وتبلغ قيمة جهاز "ماك برو" الجديد 6 آلاف دولار، من دون أي إضافات جانبية، بمعالج "كور 8" ومساحة ذاكرة تصل إلى 32 غيغابايت، ومساحة تخزين 256 غيغابايت.

أما النسخة "الكاملة" من الحاسوب، فيبلغ سعرها 52 ألف دولار، وتشمل معالج "28 كور"، وذاكرة 1.5 تيرابايت، ومساحة تخزين 4 تيرابايت، إضافةً إلى الشاشة المبتكرة.

وستكلف العجلات الصغيرة التي يتم تركيبها على جهاز المعالجة المركزية، 400 دولار، أما حامل الشاشة الذي يبدو إضافة ضرورية وبسيطة، فتبلغ تكلفته ألف دولار، حتى يتمكن المستخدم من تركيب الشاشة بطريقة مبتكرة، علمًا أن ثمة بدائل عدة لهذا الحامل متاحة في الأسواق بسعر أقل من 10 في المئة من سعره.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "آبل" أصدرت أجهزة حاسوب بأشكال غريبة في السابق، وذلك عندما أصدرت الشركة جهاز معالجة مركزية شبهه المستخدمين بـ"علبة القمامة الأسطوانية المغلقة".