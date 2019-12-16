هل سترتفع اسعار هواتف آيفون العام المقبل؟

كشف تقرير جديد نشره موقع TOI الهندي أن الإدارة الأمريكية قد يكون لديها أخيرًا بعض الأخبار الجيدة لعملاق التكنولوجيا أبل، حيث وقعت صفقة تجارية مع الصين بعدها أعفت شركة أبل من دفع رسوم استيراد بنسبة 15 ٪ على أجهزة iPhone وiPads وMacBooks.

وبحسب الموقع، فقد كان من المقرر أن يصبح الارتفاع في أسعار أجهزة أبل ساري المفعول اعتبارًا من 15 (ديسمبر) وكان بإمكانه إضافة حوالي 150 دولارًا إلى سعر أجهزة أيفون، وذلك وفقًا لتقرير بلومبرج نقلاً عن "دان إيف" محلل Wedbush Securities.

وقال إيف إن أرباح آبل للسهم الواحد قد تنخفض بنحو 4٪ إذا كانت الشركة قد استوعبت التعريفات دون زيادة أسعار المنتج، وفي حالة زيادة سعر أجهزة أبل، فقد تقلص الطلب بنسبة 6 إلى 8٪ في عام 2020، وهذا قد يعني أيضًا نكسة كبيرة لشركة أبل، خاصة خلال موسم التسوق الحاسم، و لكن مع أحدث صفقة تجارية، من المتوقع أن يتم تطبيق بعض هذه الرسوم، ومع ذلك، فإن الاتفاق التجاري لم يعلن رسميا بعد، رغم أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك صنع علاقة وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، حيث التقى مراراً بترامب هذا العام وتناقل معه قضية أبل مباشرة.

ويأتي هذا التطور الأخير بعد شهر تقريبًا من تصريح الرئيس الأمريكي بأنه يدرس ما إذا كان سيتم إعفاء الشركة الأمريكية من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين.