الجزائر: سبب وفاة الفنان محمد العماري

أعلن الديوان الوطني للثقافة والإعلام في الجزائر، اليوم الإثنين، خبر وفاة الفنان محمد العماري في مستشفى عين النعجة العسكري عن عمر يناهز 79 سنة.

ونشر الديوان تغريدة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قال فيها: "ببالغ الحزن والأسى و بقلوب راضية بقضاء الله و قدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الفنان القدير محمد لماري".

وأضاف الديوان: “أمام هذا المصاب الجلل يتقدم المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام السيد مراد وضاحي، بأخلص التعازي و أصدق مشاعر المواساة

واختتم الديوان حديثه: "نرجو من الله عز و جل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة و أن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان”.

محمد العماري من مواليد سنة 1940 بالجزائر العاصمة بحي القصبة العتيق, بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة عندما غنى في الأعراس والمناسبات العائلية ولفت الانتباه إلى أدائه المميز.

وعرف الراحل بأسلوبه المميز في الغناء وكذا في الظهور، حيث شكل نجومية منفردة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، كما كان صوته المميّز معروفا لدى غالبية الجمهور الذي حضر حفلاته أو تابعه عبر التلفزيون طوال سنوات.