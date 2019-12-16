 الصين تهدد ألمانيا بإتخاذ إجراءات عقابية.. لهذا السبب!

أطلق سفير دولة الصين لدى ألمانيا، وو كين، تهديدات انتقامية لبرين غير مسبوقة، إذا أقدمت الاخيرة على حظر شبكات الجيل الخامس على هواتف "هواوي" الصينية.

وقال السفير الصيني وو كين، مساء امس، إنّ بكين ستتخذ إجراءات عقابية، إذا اتخذت حكومة برلين قرارًا يستبعد هواتف "هواوي" من الأسواق الألمانية".

وأضاف ان الصين لن تقف مكتوفة الايدي حيال إي إجراء مضاد لشركتها العالمية.

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا في وقت سابق الدول الأوروبية، إلى اتخاذ قرارات تفضي بمنع استفادة هواتف "هواوي" من تقنية شبكات الجيل الخامس، لدواعي أمنية.