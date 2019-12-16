الاسير احمد زهران يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 85 على التوالي

يواصل الأسير أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم (85) على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

و قالت هيئة شؤون الاسرى، أن محاميها تمكّن من زيارة الأسير زهران في "عيادة سجن الرملة"، بعد نشر إدارة سجون الاحتلال إشاعات كاذبة حول تعليقه للإضراب، للضّغط عليه لإنهاء إضرابه دون تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.

ولفتت إلى أن الأسير زهران كان قد شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام بعدما نكث الاحتلال وعده بإنهاء اعتقاله الإداري في إضرابه السابق، الذي استمر لمدة (39) يوماً، وانتهى في شهر تموز/ يوليو الماضي.

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال.