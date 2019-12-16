إيرلندا تطالب دول اوروبا بالتصدي لتدخلات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة

طالبت الحكومة الإيرلندية، اليوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي باتخاد خطوات جدية للتصدي لتدخلات الاحتلال "الإسرائيلي" في غور وادي الأردن، شرق الضفة المحتلة.

وقال سيمون كوفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيرلندي، :"إنّه طلب من مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجراء مشاورات على الاتحاد لتقديم حماية القدرة التفاوضية، على أساس مبدأ حل الدولتين، الأسبوع الماضي".

وأضاف انه طلب من المجلس إجراء دورة جديدة في 17 يناير المقبل، أكثر تفصيلاً من المشاورات، في محاولة لحماية مشروع حل الدولتين، مشددًا على خطر التوغل الاستيطاني على أراضي الضفة، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز الامريكية".

وأشار كوفيني، إلى انه التقى الرئيس محمود عباس، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقادة سياسيين آخرين، أثناء جولته الأخيرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب وزير الخارجية الإيرلندي، عن قلق بلاده بشأن مستقبل الأراضي المحتلة، محذرًا من استمرار واشنطن في اتخاذ المزيد من الخطوات لشرعنه الاستيطان في الضفة، مطالبًا الدول بإطلاق مفاوضات جادة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وألمح إلى انه يوجد خلافات بين دول أوروبا في مسألة الاعتراف بدولة فلسطين والتسوية الشرق أوسطية.

ومن جانبه، دعا وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، دول أوروبا إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، لكبح القرارات الامريكية الأخيرة بشأن اعتبار الاستيطان لا يتعارض مع القانون الدولي.

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