قنبلة موقوتة تهدد مستخدمي "غسول الفم"

كشف موقع ”با-باميل“ الإلكتروني، أن غسول الفم لا يبدو فعالًا للغاية، ولا يمكن الاستغناء به عن فرشاة وخيط تنظيف الأسنان وأيضًا لا يحافظ على رائحة الفم النظيفة لمدة طويلة وتأثيره بسيط للغاية لعلاج أمراض اللثة وتقليل الرواسب الجيرية على الأسنان.

ومن الشائع أن غسول الفم يحتوي على الكلورهيكسيدين، الذي يساعد على منع انتشار التهابات اللثة لمن يعانون من أمراض اللثة الحادة، ولكن لا يجب استخدامها لأكثر من أسبوع أو أسبوعين على الحد الأقصى لأنها تسبب البقع البنية وتشكل مزيدًا من الجير على الأسنان بالإضافة إلى مخاطر صحية أخرى.

وأثبتت دراسات كثيرة أن لغسول الفم مخاطر صحية كثيرة للغاية وذلك بسبب مكوناته التي لها العديد من الآثار السلبية على صحة الإنسان، ومن هذه المكونات: الكحول، كبريتات الصوديوم والكلورهيكسيدين.