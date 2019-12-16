الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ 169 على التوالي

هدمت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، قرية العراقيب في النقب وشردت أهاليها للمرة الـ169 على التوالي.

و أفادت مصادر صحفية بأن قوات من الشرطة ووحدة "يوآف" التابعة لما تسمى بـ"سلطة تطوير النقب" اقتحمت العراقيب وأقدمت على هدم منازلها للمرة 169، في الوقت الذي تواجد فيه معظم الأهالي في المحكمة للتداول في قضية الملكية على الأرض".

يشار الى أنه و منذ العام 2000 تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، فيما يصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم، علما أنه جرى هدم القرية قبل ذلك يون 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.