المغامسي يثير جدلا بفتوى حول "الزواج المؤقت"

أشعل الداعية السعودي، الشيخ صالح المغامسي، حالة من الجدل الواسع بشأن فتوى تبيح للرجل الزواج المؤقت وتطليق زوجته متى أراد.

وكان المغامسي تحدث في برنامج تلفزيوني عن أحكام الزواج في الإسلام، عندما عرَّج على الفتاوى القديمة والحديث حول الزواج المؤقت.

واستعرض المغامسي خلال البرنامج، الفتاوى الصادرة في المسألة فقط، وهي تتباين بين محلل لذلك الزواج ومحرم له، لكن مدونين سعوديين يقولون إن ”القناة حذفت جزءًا من اللقاء أباح فيه المغامسي الزواج المؤقت“.

وقال المغامسي: "إن علماء المسلمين عبر التاريخ تبنوا رأيين مختلفين في مسألة الزواج المؤقت المعروف باسم ”الزواج بنية الطلاق“، أحدهما حلله والآخر حرمه"، موضحًا أن ذلك التباين وصل لعصرنا الحالي بحيث حلل مفتي السعودية السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز ذاك الزواج وحرمه مفتيها الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

وعرض مغردون مقطع فيديو للشيخ المغامسي بدا فيه متبنيًا لفتاوى إباحة الزواج بنية الطلاق وتحريمها في آن، قائلًا إن الرجل الذي يسافر للعمل أو الدراسة أو لشأن غير الزواج جاز له الزواج بنية الطلاق إذ رأى أن ذلك يحميه من "الفتنة من الحسناوات".

يشار إلى أن المغامسي لم يرد على سيل الانتقادات الموجه ضده، كما لم تعلق قناة "إم بي سي" على الاتهامات الموجهة ضدها بحذف جزء من حديث المغامسي في اللقاء الذي تم بثه مساء السبت الماضي.