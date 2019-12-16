ضابط "اسرائيلي": اساليب "اسرائيل" في مواجهة الانفاق لم تعد ناجعة

أكد ضابط بجيش الاحتلال بأن أساليب محاربة الانفاق الهجومية المتواجدة على قطاع حدود قطاع غزة لم تعد ناجعة في هذه المرحلة.

و قال ميكي أدلشتاين، في تصريح له صباح اليوم الاثنين أن "إسرائيل" ستضطر للقتال تحت الأرض في الشمال و الجنوب في أي حرب مقبلة.

و نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن ادلشتاين قوله: "يجب علينا تغيير طرق وأساليب محاربة الأنفاق، لأن هناك احتمال بنسبة 100% أن نواجه تحدي الأنفاق هذا في غزة ولبنان بالحرب القادمة".

كما حذر الضابط "الإسرائيلي" من خطورة المباني التي تم تدميرها بالمناطق الحدودية، مشيراً الى أنها قد تستخدم في حرب الأنفاق.

و زعم أدليشتاين أن المنظمات المسلحة بغزة ولبنان، ستعمل على إجبار إسرائيل، للقتال فوق وتحت الأرض بشكل متوازٍ، بهدف الاستنزاف وشن هجمات ضد المدنيين".

يشار الى أن ميكي أدلشتاين، هو المسؤول عن تطوير نظرية محاربة الأنفاق الهجومية في قطاع غزة.