آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الثلاثاء الموافق 17/12/2019

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17/12/2019.

وأوضحت الوزارة، ان السفر عبر معبر رفح غدًا، سيكون للحافلات من التاسعة حتى الثانية عشرة من كشف (12/12).

واهابت المسافرين بضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحًا، في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية من المسافرين، بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ودعت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.