من هي مها الفريح التي توفيت في السعودية

أعلنت مصادر اعلامية، وفاة الناشطة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، مها الفريح، إثر حادث مروري بينما كانت في طريقها لتدريس القرآن لمجموعة من طالباتها.

وأدى المشيعون أمس الصلاة على الفريح بعد العشاء في مسجد الملك فهد، بمحافظة عيون الجواء، إحدى محافظات المملكة العربية السعودية.

وتداول نشطاء ومغردون خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قالوا أنه آخر ما نشرته الفريح على حسابها عبر سناب شات، كما نشره زوجها مغرداً “إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف في تغريدته التي اثارت تعاطف الكثيرين: "اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا.. دعواتكم لزوجتي ورفيقة دربي #مها_الفريح بالرحمة والمغفرة”.

وتعتبر مها الفريح ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة انستقرام مها الفريح الذى يتابعه الكثير من متابعي مها الفريح، بالإضافة إلى سناب شات مها الفريح.

وتنشر مها الفريح سنابات عن حياتها اليومية، وكان آخر ما نشرته مها لافريح هو سناب من امام جامع الملك فهد بعين الجواء وهو نفس المسجد الذى صلى على جثمانها فيه رحمها الله.