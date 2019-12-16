تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاثنين 16/12/2019، مواضيع مهمة تخص الشأن السعودي والعربي والدولي.

وقد تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم عدة مواضيع أبرزها:

الشرق الأوسط

«العفو الدولية»: 304 قتلى حصيلة قمع الاحتجاجات في إيران

جونسون يكشف اليوم عن حكومة جديدة لإنجاز «بريكست»

«بوينغ» تدرس خفض أو وقف إنتاج طائرات «737 ماكس»

أردوغان يهدد بإغلاق قاعدتي إنجيرلك وكوراجيك الأميركيتين

الرئيس اللبناني يؤجل الاستشارات النيابية للخميس بطلب من الحريري

من يقود حزب العمال بعد هزيمة كوربن؟

ما الكتاب الذي أثر في بيل غيتس فأهداه إلى 50 صديقاً؟

البرازيل تتعهد بنقل سفارتها إلى القدس... ونتنياهو: التنفيذ العام المقبل

تركيا تعترض سفينة أبحاث إسرائيلية قبالة السواحل القبرصية

فرنسا تخشى تشكل «قوس» إرهابي من الساحل حتى الشرق الأوسط

رحلة البشير من قصر الرئاسة إلى «الإصلاحية الاجتماعية»

رئيس «النواب الليبي»: نؤيد الحل السياسي لكن بعد «تحرير» طرابلس

لبنان: الأزمة الحكومية... من تحدي التكليف إلى مخاض التأليف

ماكرون وحلف الناتو: خلافات داخل العائلة الواحدة

عكاظ

3 محاكم ترفض قبول دعوى ضد «المياه»

تعرَّفا إليه عبر «فيسبوك».. «قاتلا الحارثي» بقبضة الشرطة المصرية

أمريكا: اتهام مبتعث سعودي بحيازة «سلاح».. وتلفيق مزاعم ضدّه

الكونغرس يحبط مخططاً لتقييد صادرات السلاح الأمريكي للسعودية

أمير الحدود الشمالية يوجه بالقبض على مواطن أساء للقيم الدينية والآداب العامة

«الإحصاء»: انخفاض بطالة السعوديين إلى 12 %

وفد دولي يطلع على تجهيزات حاسب «أم القرى»

مبادرة لتوثيق الأدب العربي للأماكن الدينية والتراثية

«الداخلية» تنظم ندوة للتعريف بدور ومهام الجهات الأمنية

بحرة: إزالة 5000 م2 حظائر مخالفة

الطائف: الأمانة تدرب منسوبيها على حماية أمن المعلومات

الملك مهنئاً عبدالمجيد تبون: نتمنى لكم وللجزائر المزيد من التقدم والازدهار

ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني التطورات الإقليمية والدولية

الكويت تواصل حملتها ضد خلية «الإخوان» وتضبط متهماً جديداً

الطائف: جانٍ يهدد معلمين بالسكين ويتلف إطارات مركباتهم

«قوقل» تطلق أداة ترجمة فورية للهواتف الذكية

أمير الحدود الشمالية يوجه بالقبض على مواطن أساء للقيم الدينية والآداب العامة

«كاوست» تزف 193 خريجاً بينهم 88 سعودياً

أمير منطقة عسير يشارك لاعبي فريق نادي أبها التدريبات

خادم الحرمين الشريفين يرأس القمة الخليجية الـ40

باحثة إيطالية لـ«عكاظ»: شكرا لجهود السعودية في خدمة اللغة العربية ببلادنا

تركي آل الشيخ يعلن عودته قريبا.. وتشريفه حفل «عكاظ»

وداع مميز لمدير جامعة الجوف

قصة سجين.. لماذا يرفض زيارة والديه له في السجن؟

المدينة

"حماية المستهلك" : يجب على شركات التبغ توضيح سبب تغير الطعم والجودة بعد "التغليف الجديد"

شرطة جدة تحقق في اعتداء معلم على طالب بالضرب المبرح

النيابة توجه بالقبض على المسيئين للقيم الدينية والآداب العامة

هيئة الترفيه: إغلاق منطقتي "البوليفارد" و"نتروندرلاند" لمدة 3 أيام

هدف: 55 ألف موظفة سعودية استفدن من برنامج دعم نقل