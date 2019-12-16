الاحتلال يتوغل شمال بيت لاهيا وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين

قامت آليات الاحتلال العسكرية، صباح اليوم الاثنين، بالتوغل بشكل محدود في أراضي المواطنين إلى شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ووفق المصادر المحلية، فقد توغلت 4 جرافات عسكرية، برفقة آلية عسكرية واحدة بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين.

وأشارت إلى جرافات الاحتلال قمت بعمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، استهدفت قوات الاحتلال أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع، وقامت بإطلاق النار تجاههم.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة.