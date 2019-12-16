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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 16/12/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:58 - 16 ديسمبر 2019
حالة الطرق في قطاع غزة اليوم حالة الطرق في قطاع غزة اليوم
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تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 16/12/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة، فيما سجل حادث سير واحد خلال 24 ساعة الماضية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، مطالبة قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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