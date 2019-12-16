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قطر: تقدم في الحوار مع السعودية ولا مصالحة مع الإمارات بعد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:47 - 16 ديسمبر 2019
وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري ، إنه من المبكر الحديث عن تقدم في الحوار مع السعودية وحل الأزمة الخليجية ، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية "هو فتح قنوات بيننا".

وقال وزير الخارجية القطرية : يجب أن يعود مجلس التعاون متماسكا ليمثل اللبنة لأي حوار مثمر بين دول الخليج وإيران ، معتبراً ان عمل مجلس التعاون "تأثر بسبب الأزمة" المستمرة منذ يونيو 2017، معبرا عن أمله في "تجاوز كثير من التحديات العام القادم".

ونفى آل ثاني "وجود أي محادثات مع الإمارات بشأن إصلاح العلاقات معها ، مبيناً انه لا يرى في الوقت الحالي إمكانية وضع موعد محدد للتوصل إلى اتفاق مع ، ونعتقد أننا سننظر في بقية القضايا بمرحلة لاحقة".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات مع دولة قطر وفرضت حصارا عليها في يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.

 

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