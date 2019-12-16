استطلاع "إسرائيلي" للانتخابات العامة.. من الفائز؟

أجرت قناة "كان" العبرية، اليوم الاثنين، استطلاعًا للرأي العام حول الانتخابات "الإسرائيلية" العامة.

وأظهر الاستطلاع عدم استطاعة معسكري اليسار الوسط واليمين المتدين تشكيل ائتلاف حكومي، في حال أجريت الانتخابات العامة اليوم، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الداخلية لرئاسة الليكود.

ووفق الاستطلاع، في حال ترأس حزب الليكود رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يحصل معسكر الوسط واليسار على 59 مقعدا برلمانيا، فيما حصل معسكر اليمين على 53 مقعدًا.

كما يظهر الاستطلاع ،أنه لو ترأس الحزب النائب غدعون ساعَر، لحصل معسكر الوسط واليسار على 57 مقعدا ومعسكر اليمين على 56 مقعدا.

وفيما يلي تقاسم المقاعد للاحزاب وفق استطلاع قناة "كان" العبرية، في حال تولي نتنياهو رئاسة حزب الليكود.

حزب ابيض- ازرق: 35 مقعدا

الليكود 31 مقعد

القائمة المشتركة 13 مقعد

شاس 9 مقعد

اسرائيل بيتنا 8 مقعد

يهادوت هتوراة 7 مقعد

اليمين الجديد 6 مقعد

العمل غيشر 6مقعد

المعسكر الديمقراطي 5

الجدير بالذكر، أن 54% من المستطلعين كانوا يفضلون تشكيل حكومة أبيض أزرق بتأييد القائمة المشتركة على الذهاب إلى جولة ثالثة جديدة من الانتخابات "الإسرائيلية.