الاحتلال يستهدف اراضي المواطنين بجحر الديك ورفح

استهدفت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 16/12/2019 ، اراضي المواطنين شرقي المحافظة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة ، بإطلاق النار وعددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع , دون التبليغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين .

وقالت شهود عيان ان جنود الاحتلال قاموا بإطلاق عدد من قنابل الغاز، تجاه صيادي عصافير، قرب السياج الأمني، في محيط بوابة "النسر" شرقي بلدة جحر الديك وسط القطاع؛ ما أجبرهم على الانسحاب من المكان.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار مُكثف من آلية عسكرية تتمركز داخل السياج الأمني، قرب بوابة "المطبق" شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع، تجاه الأراضي الزراعية، ومحيط بعض صيادي العصافير؛ ما أجبرهم أيضًا على الانسحاب من المكان.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تستهدف اراضي المواطنين في المناطق الحدودية بشكل يومي وبطريقة استفزازية .