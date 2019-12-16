الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، نحو 18 فلسطينيًا في حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة في الضفة المحتلة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عمر عبد اللطيف اشتيه من بلدة تل جنوب غرب نابلس، وحسام منصور من بلدة تلفيت قضاء المدينة.

ووفق المصادر المحلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال إسكان روجيب شرقًا وبلدة سبسطية، فيما شهدت المنطقة الجنوبية في نابلس اعتداءات ليلية من قبل المستوطنين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت جانب بلدتي دير الغصون وشويكة، واعتقلت عددًا من الشبان وهم: محمد عبد السلام الجندب، والشيخ رمزي نعالـوة، ويوسف مهنا، ومعتصم تيسير عليان، وصلاح دحيلية، وأحمد اكبارية وعبد الله ناصر.

وفي رام الله، اعتقل قوات الاحتلال الشاب محمد المحسيري، فيما اعتقلت ثلاثة أطفال من مخيم العروب شمال الخليل، وهم: حسام أحمد البدوي، ومنجد أحمد البدوي ومعن نايف البدوي.

كما اقحمت قوات الاحتلال بيت كاحل، وقامت باعتقال رائد سالم العطاونة، وقسم هيثم عصافرة وأسيد صبري الزهور من بيت كاحل، ومروان هديب من إذنا غرب الخليل.