الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف للحرارة

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الاثنين 16/12/2019، فيما سيبقى الجو بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً.

وسيكون هذه الليلة الجو غائما جزئياً إلى صاف وبارداً، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غدٍ فيكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء فيكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وسيكون الخميس الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من تدني مدى الرؤية الافقية.