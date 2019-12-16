أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 16/12/2019- ارتفاع طفيف

شهدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 16/12/2019 ارتفاعاً على أسعارها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 16/12/2019 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4650 دولار/ شيكل

4.880 دينار / شيكل

3.8450 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار

بیع

3.5050 دولار/ شيكل

4.9500 دينار / شيكل

3.8950 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار