اكتشاف تمثال ملكي على هيئة "أبو الهول" في مصر

اكتشف علماء الأثار بمصر تمثالًا ملكيًا صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، خلال عمليات مسح أثري في محافظة المنيا.

وقال جمال السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطى، إن تمثال أبو الهول الجديد مصنوع من الحجر الجيري، مشيرًا إلى ارتفاعه يبلغ 35 سم، وعرضه 55 سم.

وأضاف أن بعثة الأثار عثرت على مجموعات من التمائم المصنوعة من السيراميك الأزرق للمعبود "بس"، كما عثرت على أوانٍ فخارية ومقتنيات مختلفة.

ووفق مدير عام الأثار، ستستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود التمثال في هذه المنطقة التي عثر فيها خلال السنوات الثلاث السابقة على مجموعة كبيرة من المقابر وآبار الدفن التي شملت توابيت حجرية وخشبية التي تحتوي على مومياوات.