وفد "إسرائيلي" يصل أبو ظبي للمشاركة بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

توجه وفد رفيع من وزارة العدل "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد.

ووفق يديعوت أحرونوت العبرية، يترأس الوفد نائبة النائب العام دينا زيلبر، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من القسم الجنائي والدولي بمكتب الادعاء العام التابع لدولة الاحتلال.

ينطلق المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد غدًا الاثنين في أبوظبي، حيث تستمر فعاليات المؤتمر 5 أيام على التوالي.

ويعتبر المؤتمر أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث يشارك فيه ما يقارب 3000 شخص من 185 دولة من دول مختلفة عربية وأجنبية.