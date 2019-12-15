عائلة الشيخ عزام الشوبكي تتخوف من تحويله للاعتقال الإداري

تتخوف عائلة الشيخ عزام الشوبكي من مدينة الخليل من تحويله للاعتقال الإداري بعد إفصاح نيابة الاحتلال عن التهم التي تقول إنها تبرر إعتقاله بالرغم من تقدمه بالسن ووضعه الصحي.

خلال حديث "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مع حنان الشوبكي زوجة الشيخ، قالت، إن التهم الموجه للشيخ لا تحتوي مبررا لاعتقاله وهو ما يجعلها كما كل أفراد العائلة، تتوقع أن يتم تحويله للاعتقال الإداري الذي أكل من عمره سنوات طويلة في السابق.

وأضافت الزوجة أن الشيخ في السنوات الأخيرة قلت تنقلاته كثيرا بسبب وضعه الصحي وإصابته بتعب في القلب، وتنحصر كل تحركاته في محيط المنزل ودكان قريب من المنزل يعمل به، والمسجد الذي يصلي به.

وبحسب ما وصل للعائلة، نقلا عن محامية الشيخ الشوبكي، فإن بنود الاتهام الموجه إليه هي كتابته لمنشور عن شقيقه الشهيد قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الخليل "ذياب الشوبكي" في ذكرى استشهاده، ووضعه لرايات حركة الجهاد الإسلامي في مكان عام "مسجد يصلي فيه يحمل أسم شقيقه الشهيد"

وقالت المحامية إن المحكمة قررت الخميس تأجيل النطق بالحكم 72 ساعة، حيث من المقرر أن يتم غدا (الإثنين 16 ديسمبر) النظر في طلب الإفراج عنه، في محكمة عوفر العسكرية، بحسب توصية قاضي المحكمة في الجلسة الماضية قبل أن تتدخل نيابة الاحتلال وتطالب بتحويلة للاعتقال الإداري.

ويعاني الشيخ الشوبكي (59 عاما) من أمراض القلب بعد خضوعه لعملية تركيب شبكية، وضعف عام بالجسم من أثار التعذيب والشبح الذي كان يتعرض له خلال فترات التحقيق معه في اعتقاله السابقة.

بالنسبة للزوجة فإن أكثر ما يخيفها الأن هو عدم مراعاة الاحتلال لأي ظروف إنسانية يمر بها الأسير، سواء تقدمه بالسن أو مرضه، وهو ما رأته في الأيام الفائتة وخاصة طريقة تعاملهم مع الأسرى المضربين عن الطعام، أو التعنت في تحقيق أمنية أسير يموت في السجن كما حدث مع "سامي أبو دياك".

واعتقل الشيخ عزام الشوبكي في السابق أكثر من مرة، بلغت مجموع اعتقالاته منذ أول اعتقال له في العام 1989 وحتى الأن 15 عاما، معظمها كانت اعتقال إداري متجدد، إلى جانب إبعاده عام كامل إلى مرج الزهور، ومطاردته من الاحتلال لعشر سنوات أـيضا، وهو ما جعله يحرم من عيش كثير من المواقف والمناسبات مع عائلته، كموت والده، واستشهاد شقيقه الأصغر، وزفاف أبنته.