"بيبسي" تطرح مشروبًا جديدًا في بداية العام الجديد 2020

قررت شركة المياه الغازية العالمية "بيبسي" للدخول في سوق جديدة بمشروب جديد لها ممزوج بـ"القهوة".

ووفق الشركة الأمريكية، فإنها تخطط لطرح مشروب "بيبسي كافيه"، ويحتوي على ضعف كمية الكافيين المتوافرة في مشروب الكولا التقليدي.

وأشارت "بيبسي" أن المشروب سيوفر بنكهتين العادية والفانيليا، فيما تسعى الشركة من خلال مشروبها الجديد لتعزيز مبيعات مشروبات الصودا الراكدة لديها.

وحسب الشركة سيتم طرح مشروب "ببسي كافيه" الجديد في شهر نيسان/أبريل 2020م.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها مزج مشروب الكولا الغازي مع الكافيين.