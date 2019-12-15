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الثلاثاء.. مركزية فتح تجتمع لمناقشة ملفي الانتخابات والمصالحة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:44 - 15 ديسمبر 2019
اللجنة المركزية لحركة فتح اللجنة المركزية لحركة فتح
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من المقرر أن تجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح، الثلاثاء المقبل، ويليه اجتماع للمجلس الثوري لمناقشة تفاصيل الانتخابات والوضع السياسي وملف المصالحة وغيرها من الملفات. وفق صبري صيدم عضو لجنة المركزية.

وأكد صيدم في تصريحات إذاعية، أن هناك متابعات حثيثة مع جميع الفصائل للوصول إلى نتيجة واضحة لإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن وصل لتقديم طلب لـ"إسرائيل" للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وأوضح أن ن أن hHGFرئيس السلطة محمود عباس قال إن إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات مرتبط بالموافقة "الاسرائيلية" لإجرائها في القدس.

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