قطر تدعم "الأونروا"بـأكثر من 20 مليون دولار

تبرعت دولة قطر 20.7 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى.

جاء ذلك، على هامش فعاليات منتدى الدوحة تم اليوم التوقيع على اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية والاونروا، وبذلك إجمالي الدعم المقدم من قبل الصندوق لمنظمة الأونروا خلال عام 2019 الى 40 مليون دولار.

وحسب الاتفاقية التي وقع عليها خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية وعن الأونروا كريستيان سوندرز القائم بأعمال المفوض العام، سيتم توظيف مبلغ التبرع مباشرة بهدف استدامة خدمات الوكالة التربوية والحفاظ على تقديم دورات التعليم والتدريب المهني والتقني للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

كما تشمل الاتفاقية، خدمات التعليم الأساسي للطلاب ودعم تقديم الخدمات الصحية الأساسية ل445,000 لاجئ فلسطيني في سوريا.

وساهمت دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي عام 2018م لدعم ميزانية الاونروا، حيث تعتبر من أكبر عشرة مانحين للأونروا خلال العام الماضي.