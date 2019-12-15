إيران تجدد دعوتها لدول الخليج لمقاربة إقليمية تقوم على الحوار المتبادل

دعت إيران، اليوم الأحد، لتوقيع اتفاق عدم اعتداء بينها وبين دول الخليج، مع التوصل لمقاربة إقليمية قائمة على الحوار المتبادل لحل نزاعات المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال كلمة له في منتدى الدوحة التاسع عشر أنه من المهم التوصل إلى مقاربة إقليمية جديدة تقوم على الحوار المتبادل، مشيرًا إلى إمكانية فرق عمل مشتركة لإرساء التعاون في القطاع الخاص والإقليمي.

وأضاف ظريف، أنه يمكن بدء تواصل عسكري بتوقيع اتفاق لوقف العنف وعدم الاعتداء، بناء على تعاون إقليمي.

علنت وزارة الخارجية الإيرانية بداية الشهر الحالي، أن الرئيس حسن روحاني بعث لقادة الدول الخليجية رسائل تتضمن تفاصيل مبادرته لتأمين الملاحة البحرية في المنطقة تحت عنوان (مبادرة هرمز للسلام).

ودعت الخارجية، واشنطن لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، في حين ترفض طهران هذا المقترح في عدة مناسبات، مشيرة إلى أن تأمين الملاحة في مياه الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة.