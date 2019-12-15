البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا في القدس وتتعهد بنقل سفارتها في 2020

افتتحت دولة البرازيل، اليوم الأحد، مكتبا تجاريا في القدس المحتلة، وسط وعودات بنقل السفارة أيضا إلى القدس.

وقال مسؤول برازيلي كبير إن الرئيس جايير بولسونارو، ينوي الإيفاء بوعده بنقل مقر سفارة بلاده إلى مدينة القدس.

وفي وقت سابق، أعلن بولسونار خلال مؤتمر صحافي مع نتنياهو عن قراره فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون الاقتصادية في القدس، متعهدًا أن يحذو حذو أمريكا بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

ويحمل المكتب التجاري اسم الوكالة البرازيلية للتجارة والاستثمار "أبيكس".

وأضاف بولنسونار: "نريد نقل السفارة إلى القدس، ليس البرازيل فقط، بل لنكون مثالا يحتذى لسائر دول أميركا الجنوبية، وحتى الآن، خرقت الولايات المتحدة وغواتيمالا الإجماع الدولي على المدينة، عبر فتح سفارتين لهما في القدس.

يشار إلى هنغاريا افتتحت مكتبًا تجاريًا لها في القدس المحتلة.

وأبلغ رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان البرازيلي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أن بلاده سوف تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، خلال العام المقبل 2020.