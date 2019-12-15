مشعل يستقبل هنية في العاصمة القطرية الدوحة

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأحد، للعاصمة القطرية الدوحة، ضمن جولة دولية بعد زيارته لمصر وتركيا، حيث كان في استقباله خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق للحركة.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحركة: "وصل عصر اليوم الاحد ١٥ ديسمبر كانون أول ٢٠١٩ الاخ اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد من قيادة الحركة للقاء القيادة القطرية الشقيقة".

وجاء في البيان: "غادر رئيس الحركة ظهر اليوم الأراضي التركية بعد أن أجرى وإخوانه في قيادة الحركة مباحثات مع القيادة التركية في أنقرة و اسطنبول اختتمت يوم أمس باللقاء مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وتابع بيان المكتب: "تركز النقاش في عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها قضية القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك ومصادرة الأراضي والتضييق على المواطنين في الضفة والحصار الظالم في قطاع غزة والاوضاع الصعبة للاجئين انسانيا ومحاولات تصفية قضيتهم سياسيا".

وأردف: "بحث خلال اللقاء الأوضاع الفلسطينية الداخلية وملف الانتخابات المزمع عقدها والتنازلات التي قدمتها الحركة لتذليل كل العقبات أمام إجرائها بالشفافية والنزاهة وصولا إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة والديموقراطية".

وثمنت دور تركيا في إسناد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لاسيما موقف الرئيس التركي في الأمم المتحدة وغيره من المواقف المشهورة.

يشار إلى أن هنية وصل تركيا بعد زيارته لدولة مصر، حيث التقى وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل وعدد من المسئولين في جهاز المخابرات العامة.







