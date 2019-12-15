مهجة القدس: الأسير سلطان خلف يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس الشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد سلطان أحمد محمود خلف (38 عاماً) من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري خمسة أشهر.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 08/07/2019م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وأعلن الأسير سلطان خلف عن دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري بدءاً من تاريخ 18/07/2019 وبتاريخ 22/09/2019 علق اضرابه بعد (67) يوماً من الإضراب بحصول محاميته على قرار تقصير اعتقاله الإداري تقصيراً جوهرياً والإفراج في هذا اليوم، ليسجل بذلك انتصاراً جديداً على السجان، ويضاف لسلسة طويلة من إنجازات الحركة الأسيرة في معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وأن نجاح إضرابه يعود في الأساس للعزيمة والإرادة الصلبة التي أبداها المجاهد سلطان خلف من خلال رحلة إضرابه القاسي الذي خاضه متحدياً الجوع والألم في سبيل انتزاع حريته.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر سلطان خلف ولد بتاريخ 27/02/1981م، وهو متزوج، ويعمل مهندساً زراعياً، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال أربعة أعوام على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن مجدو.

من جـهــتــهـا تـتــقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنــئـة القـلبية الـحـارة من الأســيـر المـحـرر سلطان خلف وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.