أسعار صرف الدولار امام الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 15/12/2019

شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم الاحد الموافق 15 ديسمبر 2019، تراجعًا طفيفًا على قيمة تداول الجنية المصري في عدد من البوك العاملة المصرية، والسوق السوداء.

أسعار صرف الدولار امام الجنيه المصري اليوم ، على النحو التالي :

وانخفض الدولار في المصرف المتحد بقيمة ستة قروش للجنيه الواحد، وسجل سعر صرف الدولار 16.3 للشراء، و16.13 للبيع للجنيه.

وسجل في بنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية انخفاضًا بواقع 4 قروش، ليصل إلى 16.5 للشراء، و16.5 للبيع للجنيه.

وتراجع سعر صرف الدولار، في البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الافريقي، والعربي الدولي، وبلوم، والإسكندرية، بقيمة 3 قروش، ليصل إلى 16.05للشراء، و16.15 للبيع للجنيه.

بينما انخفض في بنك عودة، والبنك المصري، وبنك إتش إس بي سي، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 3 قروش، بنحو 16.16 للبيع، و16.06للشراء للجنيه.

اما في البنك الكويت الوطني، سجل تراجعًا بقيمة 6 قروش، 16.5 للشراء، و16.15 للبيع جنيه.

وفي بنك مصر إيران للتنمية، تراجع الدولار بقيمة 3 قروش ليصل إلى 16.8 جنيه للشراء، و 16.18 للبيع جنيه.

وفي بنك مصر والأهلي، تراجع بقيمة قرشين 16.05 للشراء، و16.15 للبيع للجنيه.