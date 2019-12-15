دعوات للتحقيق في أعنف أحداث وقعت في مظاهرات لبنان

دعت وزيرة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية ريا الحسن مساء اليوم الأحد، قوات الأمن لضرورة اجراء تحقيق سريع وشفاف عن المواجهات المؤسفة التي وقعت ليلية أمس.

وأكدت على قوات الأمن الداخلي أن تحدد المسؤولين عن المواجهات المؤسفة بأسرع وقت ممكن، وفي ذات السياق نبهت المتظاهرين من جهات قد تستغل احتجاجاتهم المحقة.

وكانت مواجهات وقعت ليلة أمس السبت في محيط مجلس النواب وفي شوارع بيروت بين القوى الأمنية ومواطنين، ادت لإصابة عشرات المتظاهرين بجروح مختلفة.

وقد استخدمت قوات الجيش اللبناني خلال المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وهذه الحادثة تعد الأعنف منذ انطلاق مظاهرات لبنان.

ووفقًا لمواقع اعلامية رسمية فإن المواجهات بدأت حينما حاول بعض المتظاهرين اختراق حواجز موضوعة عند شارع يؤدي إلى ساحة النجمة وتصدى لهم حراس البرلمان التابع لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

استخدام الضرب والعصي واطلاق النار وقنابل الغاز دفع المتظاهرين لرشق عناصر قوات الامن بالحجارة واطلاق بعض الهتافات المنددة والمعادية لنبيه بري وسعد الحريري.

مظاهرات لبنان

وانتشرت بعض مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض المقنعين بلباس مدني وهم يضربون المتظاهرين بوحشية كبيرة بعد حماية انفسهم وسقوطهم على الأرض من استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ومن الجدير بالذكر فإن مظاهرات لبنان بدأت بتاريخ (2019/10/17) احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية وفرض الضرائب، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط الطبقة الفاسدة في الدولة ومحاسبتهم.