نتنياهو يطلق تهديدًا خطيرًا ضد حزب الله ولبنان

هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حزب الله اللبناني والجمهورية اللبنانية بالكامل بدفع الثمن الكبير في حال شن الحزب هجومًا على "اسرائيل".

وأوضح نتنياهو بأن إيران أطلقت تهديدات جديدة بتدمير "تل أبيب" من داخل لبنان، مشيرًا إلى أن حزب الله يقف وراء تلك التهديدات رغم نفي حسن نصرالله لهذه التصريحات.

جاء ذلك خلال جلسة حكومة تسير الاعمال الإسرائيلية الاسبوعية مساء اليوم الأحد.

وقال نتنياهو: "أريد أن أوضح انه إذا تجرأ حزب الله على شن هجوم على إسرائيل، فإن التنظيم ولبنان بأكمله سيدفع ثمنا باهظا".

وفيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية زعم نتنياهو بأن هذه الانتخابات لا حاجة لإسرائيل بها وقد فرضت على الدولة.

وأشار كما تلاحظون فإن الحكومة تواصل عملها بنشاط في كل المجالات الهامة، وفي مقدمتها الشؤون الأمنية.