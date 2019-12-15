ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وفد من الجهاد يهنئ الجبهة الشعبية بذكرى انطلاقتها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:59 - 15 ديسمبر 2019
زيارة الجبهة الشعبية زيارة الجبهة الشعبية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة المكتب المركزي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للتهنئة بالذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة الجبهة.

وكان في استقبال الوفد الزائر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر وقيادة الجبهة في القطاع.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن العلاقات التي تربط حركة الجهاد الإسلامي بالجبهة الشعبية هي علاقة البندقية، مبينا أن المقاومة هي خيار شعبنا وهي الكفيلة برحيل الاحتلال عن أرضنا.

بدوره، رحب الرفيق جميل مزهر بالوفد، مؤكداً على عمق العلاقات الوطنية والكفاحية والتاريخية التي تربط الجبهة وحركة الجهاد الإسلامي.

وأشار مزهر إلى أن المواقف المبدئية التي تشكل قاسماً مشتركاً من كافة القضايا المصيرية لهي أساس متين لمواصلة النضال المشترك من أجل حرية شعبنا وتحرير ارضنا من الاحتلال الصهيوني عبر تشديد الاشتباك ومقارعة العدو واستنزافه بتعظيم كافة أشكال المقاومة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات