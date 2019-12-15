وفد من الجهاد يهنئ الجبهة الشعبية بذكرى انطلاقتها

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة المكتب المركزي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للتهنئة بالذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة الجبهة.

وكان في استقبال الوفد الزائر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر وقيادة الجبهة في القطاع.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن العلاقات التي تربط حركة الجهاد الإسلامي بالجبهة الشعبية هي علاقة البندقية، مبينا أن المقاومة هي خيار شعبنا وهي الكفيلة برحيل الاحتلال عن أرضنا.

بدوره، رحب الرفيق جميل مزهر بالوفد، مؤكداً على عمق العلاقات الوطنية والكفاحية والتاريخية التي تربط الجبهة وحركة الجهاد الإسلامي.

وأشار مزهر إلى أن المواقف المبدئية التي تشكل قاسماً مشتركاً من كافة القضايا المصيرية لهي أساس متين لمواصلة النضال المشترك من أجل حرية شعبنا وتحرير ارضنا من الاحتلال الصهيوني عبر تشديد الاشتباك ومقارعة العدو واستنزافه بتعظيم كافة أشكال المقاومة.