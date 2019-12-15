قطر تتبرع لوكالة الغوث (الاونروا) لدعم اللاجئين الفلسطينيين

وقعت دولة قطر، اليوم الاحد، على اتفاقية بين الصندوق القطري للتنمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تتبرع بموجبه الدوحة بمبلغ 20.7 مليون دولار.

وذكرت الدوحة في بيان صحفي، انه على هامش فعاليات منتدى الدوحة وقعت قطر على اتفاقية مع (الاونروا) تتبرع بموجبه مبلغ مالي، في إطار المساهمة إلى حماية سبل وصول الخدمات الأساسية للفلسطينيين في سوريا.

وأفاد البيان، انه إجمالي الدعم المقدم من قبل صندوق الدوحة لمنظمة الأونروا خلال عام 2019 وصل إلى 40 مليون دولار.

وقد وقع الاتفاقية عن الجانب القطري خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية وعن (الأونروا) كريستيان سوندرز القائم بأعمال المفوض العام .

وأشار البيان إلى أنه سيتم توظيف مبلغ التبرع مباشرة بهدف استدامة خدمات الوكالة التربوية والحفاظ على تقديم دورات التعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى خدمات التعليم الأساسي للطلاب ودعم تقديم الخدمات الصحية الأساسية 445,000 لاجئ فلسطيني في سوريا.

وساهمت دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية (الاونروا)، عام 2018 مما جعلها واحدة من أكبر عشرة مانحين للوكالة في العام الماضي.

وجاءت هذه المساهمة في الوقت المناسب للوكالة الذي مكنها من فتح مدارسها في الوقت المحدد لحوالي 530،000 من الطلاب والطالبات اللاجئين في 711 مدرسة تابعة للأونروا.