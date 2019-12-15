دراسة تكشف علاجًا يطيل عمر كبار السن

كشفت دراسة حديثة أن كبار السن يمكنهم زيادة فرصة تمتعهم بحياة أطول من خلال تناول الأسبرين بانتظام، وبشكل أسبوعي، وذلك بعد اجراء تجربة على عدة حالات.

وتوصلت الدراسة إلى أن كبار السن الذين يتناولون الأسبرين 3 مرات على الأقل أسبوعيًا، هم أطول عمرًا لعقد من الزمان عن أولئك الذين لم يتناولوه، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الدراسة مجموعة من الأدلة حول فوائد الأسبرين، حيث قام فريق بقيادة المعهد الوطني للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند بمتابعة 146152 أمريكيًا فوق سن 65 عامًا بين عامي 1993 و 2008.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الاستخدام طويل الأمد لحبة واحدة منخفضة الجرعة يوميًا من الأسبرين له تأثير وقائي، على الرغم من أن مراجعة 13 دراسة، لم تتوصل لأي صلة إيجابية، محذرة من زيادة خطر حدوث نزيف داخلي.