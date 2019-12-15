هذا ما حصل للاعبي ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في المطار

في ظل توجه انظار عشاق كرة القدم الإسبانية إلى ملعب فالنسيا لمشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا كان هناك من يراقب ويتابع حركات اللاعبين قبل المباراة.

حيث تحركت طائرة ريال مدريد بالتحرك من العاصمة الإسبانية باتجاه مدينة فالنسيا والتي تبعد عن مدريد نحو ٣٥٧٫٣ كم.

وفور وصول لاعبي ريال مدريد إلى الملعب استقبلت الجماهير العاشقة لمدريد لاعبي فريقهم بحفاوة كبيرة جدًا في مطار فالنسيا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فالنسيا الساعة العاشرة مساءًا ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الاسباني الممتاز على ملعب ميستايا.

فيما نشر الحساب الرسمي للنادي الملكي مقطع فيديو يوثق طريقة استقبال الجماهير لنجوم الفريق في مطار فالنسيا.

ريال مدريد وفالنسيا

وكتب الحساب الرسمي اعلى مقطع الفيديو: "شكرًا لجماهير ريال مدريد على الاستقبال الحار في مطار مدينة فالنسيا".

وقبل مباراة ريال مدريد وفالنسيا فهذه بعض الاحصائيات عن مسيرة الفريقين منذ بداية الدوري الاسباني الممتاز منتصف عام 2019.

يمتلك ريال مدريد 34 نقطة من أصل 15 مباراة مقابل 35 نقطة من أصل 16 مباراة لغريمه برشلونة متصدر ترتيب جدول الدوري الاسباني.

أما نادي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 26 نقطة من أصل 16 مباراة، ويسعى فالنسا للفوز بالمباراة للوصول إلى النقطة الـ29 والمركز الخامس.