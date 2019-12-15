أبو الغيط يفاجئ الجميع: فلسطين ضاعت وما يجري ليس ربيع

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ان القضية الفلسطينية ضاعت بين الازمات والمشاكل التي تعاني منها دول العالم أجمع، لافتًا إلى ان المجتمع الدولي قد يدفع ثمنًا غاليًا بسبب ضياع فلسطين.

وتحدث أبو الغيط باستفاضة عن الأزمات التي تواجه دول العالم أجمع خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

وحذر أبو الغيط من اندلاع مواجهات عنيفة ومفاجأة بين الدول العظمى بسبب الحرب التجارية بينهم، علمًا أن الحرب البادرة انتهت في بداية عام 1990

وتحدث عن أزمة مضيق باب المندب وأزمة مضيق هرمز وما يحصل من مواجهات بين حاملات النفط هنا وهناك، إضافة إلى مطامع بعض الدول في البجر المتوسط.

وقال أبو الغيط: "على العالم أن يعترف بان منطقة الشرق الأوسط ضربت ضربًا مبرحًا بدأت من العراق ثم ما المظاهرات التي بدأت بعد عام 2011 والتي هزت دول المنطقة، مما أحدث خراب ودمار في العالم".

ورفض الأمين العام لجامعة الدول العربية تسمية الأحداث التي وقعت بعد 2011 في العالم العربي ب(الربيع العربي) وأكد أنه لا ينبغي أن يتم تسميتها بالربيع مطلقًا".

وأضاف: "قتل الآلاف وتهجير الملايين من بيوتهم في سوريا وليبيا والعراق واليمن هل هذا هو ربيع عربي؟ هذا ليس بربيع مطلقًا ومستعد أقول هذا الكلام".