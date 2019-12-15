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أسير من طولكرم يتنسم عبير الحرية بعد اعتقال دام 43 شهرًا

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 16:35 - 15 ديسمبر 2019
الاسير مهدي عجاج.JPG الاسير مهدي عجاج.JPG
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن الأسير مهدي محمد أحمد عجاج "23 عامًا" من مدينة طولكرم.

ووفقًا لمؤسسة مهجة القدس الشهداء والأسرى والجرحى اليوم، فإن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير عجاج من بلدة صيدا قضاء مدينة طولكرم بعد انتهاء محكوميته البالغة (43 شهرًا).

وأوضحت المهجة أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عجاج بتاريخ 16/05/2016م، ووجهت له تهمة القيام بنشاطات عسكرية ضد الاحتلال، والانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

وولد المحرر عجاج بتاريخ 20/01/1997م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

وهنأت مهجة القدس عائلة الأسير المحرر مهدي عجاج بمناسبة الإفراج عنه، متمنية الإفراج العاجل عن جميع الأسر من ســجون الاحتلال.

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