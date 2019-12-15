تشكيلة ريال مدريد وفالنسيا المتوقعة لمباراة اليوم

تتجه أنظار عشاق الدائرة المستديرة كرة القدم اليوم لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا ضمن الجولة السابعة عشر في الدوري الاسباني الممتاز.

وسعى ريال مدريد هذه الليلة للفوز بالمباراة بهدف خطف المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الاسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة.

ترتيب جدول الدوري الاسباني

وقبل مباراة ريال مدريد ضد فلنسيا يمتلك ريال مدريد 34 نقطة من أصل 15 مباراة مقابل 35 نقطة من أصل 16 مباراة لغريمه برشلونة متصدر ترتيب جدول الدوري الاسباني.

أما نادي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 26 نقطة من أصل 16 مباراة، ويسعى فالنسا للفوز بالمباراة للوصول إلى النقطة الـ29 والمركز الخامس.

تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا المتوقعة اليوم (2019/12/15(

ريال مدريد يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على تشكيلة (4/3/3) وجاءت كما هو متوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – رافايل فاران – سيرجيو راموس – فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

خط الهجوم: رودريغو سيلفا دو غويس – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

فالنسيا يعتمد مدرب الفريق ألبيرت سيلاديس على تشكيلة (4/4/2) وجاءت التشكيلة المتوقعة على النحو التالي:

حراس المرمى: دييغو لوبيز

خط المرمى: دافيد لوبيز سيلفا – بيرناردو ايسبينوسا – فيرناندو كاليرو – مارك روكا

خط الوسط: فيكتور غوميز – استيبان غرانيرو – سيرجي داردير – ديداك فيلا

خط الهجوم: وو لي – جوناثان كاييري

موعد مباراة ريال مدريد ضد فلنسيا

ستقام مباراة ريال مدريد ضد فلنسيا ملعب ميستايا التابع لفلنسيا الساعة التاسعة بتوقيت غرنتش والعاشرة بتوقيت القدس المحتلة.

وستعرض مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا عبر قناة بي ان سبورت (HD3) وسيكون معلق المباراة المعلق الكبير علي محمد علي.