مفاجأة بشأن العلاقة بين التمارين الرياضية والصداع النصفي

ألقت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Cephalalgia، الضوء على العلاقة بين التمارين الرياضية والصداع النصفي، وبينت أن هذه التمارين هي السبب الرئيس لإصابة نحو ثلثي المرضى بالصداع النصفي.

وأكدت الدراسة على ضرورة التوقف عن التمارين وتجنبها نهائيًّا للتغلب على الصداع النصفي وعلاجه، وليس كما يشاع بأن التمارين الرياضية تعالج الصداع النصفي وتخفف من حدته.

وتقول "سامانثا جي فارس" من جامعة نيوجيرسي: "اشتملت الدراسة على 100 سيدة يحتمل تعرضهن للصداع النصفي، لفهم العلاقة بين الصداع النصفي وحساسية القلق لديهن".

وأضافت سامانثا: أنه "تبين تجنب هؤلاء النساء لممارسة التمارين الرياضية عن عمد، فضلًا عن قناعتهن الراسخة بأن التمارين الرياضية، ستؤدي للإصابة بالصداع النصفي".

وأظهرت نتائج الدراسة زيادة حدة حساسية القلق، بنسبة 5% وارتباطها الوثيق بتجنب ممارسة التمارين الرياضية سواء الشديدة أو المعتدلة؛ ما يفسر عدول النساء المصابات بهذا النوع من الحساسية عن ممارسة الرياضة.

الجدير بالذكر أن الصداع النصفي هو اضطراب عصبي واسع الانتشار، وغالبًا ما يوصي الأطباء بالأنشطة الرياضية، كجزء من العلاج بعيدًا عن الأدوية المعالجة.