ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

مفاجأة بشأن العلاقة بين التمارين الرياضية والصداع النصفي

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 15:45 - 15 ديسمبر 2019
الصداع النصفي الصداع النصفي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

ألقت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Cephalalgia، الضوء على العلاقة بين التمارين الرياضية والصداع النصفي، وبينت أن هذه التمارين هي السبب الرئيس لإصابة نحو ثلثي المرضى بالصداع النصفي.

وأكدت الدراسة على ضرورة التوقف عن التمارين وتجنبها نهائيًّا للتغلب على الصداع النصفي وعلاجه، وليس كما يشاع بأن التمارين الرياضية تعالج الصداع النصفي وتخفف من حدته.

وتقول "سامانثا جي فارس" من جامعة نيوجيرسي: "اشتملت الدراسة على 100 سيدة يحتمل تعرضهن للصداع النصفي، لفهم العلاقة بين الصداع النصفي وحساسية القلق لديهن".

وأضافت سامانثا: أنه "تبين تجنب هؤلاء النساء لممارسة التمارين الرياضية عن عمد، فضلًا عن قناعتهن الراسخة بأن التمارين الرياضية، ستؤدي للإصابة بالصداع النصفي".

وأظهرت نتائج الدراسة زيادة حدة حساسية القلق، بنسبة 5% وارتباطها الوثيق بتجنب ممارسة التمارين الرياضية سواء الشديدة أو المعتدلة؛ ما يفسر عدول النساء المصابات بهذا النوع من الحساسية عن ممارسة الرياضة.

الجدير بالذكر أن الصداع النصفي هو اضطراب عصبي واسع الانتشار، وغالبًا ما يوصي الأطباء بالأنشطة الرياضية، كجزء من العلاج بعيدًا عن الأدوية المعالجة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات