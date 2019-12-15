دعوية الجهاد تختتم مشروع تكريم نحو 1000 من طلبة أهل القرآن في القطاع

اختتمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الاسلامي وجمعة اقرأ الخيرية مشروع الاحتفالات المركزية بتكريم أكثر من 1000 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم كاملًا وحفظة أجزاء من القرآن الكريم وممن حصلوا على السند المتصل إلى رسول الله وذلك في الأقاليم الخمسة لقطاع غزة.

ويأتي تكريم الطلبة هذا العام 2019 تحت رعاية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة "أبو طارق" وعلى شرف ذكرى الانطلاقة الجهادية واستشهاد الدكتور فتحي الشقاقي وعلى شرف شهيد الفجر قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا وشهداء معركة صيحة الفجر.

وجاء تكريم اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ خلال عام 2019 على النحو التالي:-

كرمت اللجنة الدعوية بالتعاون مع جمعية اقرأ الخيرية، أكثر من 170 طالب وطالبة ممن حصلوا على السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تكريم أكثر من 100 حافظ لكتاب الله كاملًا

تكريم أكثر من 300 طالب وطالبة ممن ثبتوا أكثر من خمسة أجزاء بالضبط والاتقان

تكريم نحو 400 طالب وطالبة ممن حصلوا على دورات شرعية

ووجهت اللجنة الدعوية في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، التحية والتقدير والشكر لحاضن مشروع تكريم حفظة القرآن الكريم القائد الكبير والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

كما وجهت الشكر والتقدير لأعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وكافة قيادات وكوادر وعناصر الحركة الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع بحضورهم وبدعمهم المبارك.

وباركت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد لكافة الإخوة والأخوات المكرمين وقالت: "نوصيهم بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته والعمل بكتابه والحذر الحذر من مخالفة وعصيان أمره".

وثمنت اللجنة الدعوية كافة جهود المحفظين والمحفظات والمشرفين والمشرفات ومسؤولي الدعوية الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع الكبير والمتميز.





































