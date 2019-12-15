"اسرائيل" تستغل اكسبو 2020 لتطبيع العلاقات مع الامارات

تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي توطيد العلاقة بينها وبين الدول العربية وخاصة مع دولة الامارات العربية المتحدة وذلك من خلال استعدادها للمشاركة في معرض اكسبو 2020 العام المقبل.

ومن المقرر ان تستضيف دولة الامارات معرض اكسبو 2020 في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020 بمشاركة نحو 200 دولة في العالم.

وتشارك اسرائيل في هذا المعرض من خلال استعدادها لبناء جناح مخصص لها في المعرض يستهدف العرب والمسلمين بشكل أساسي لتوطيد العلاقة والتواصل معهم.

من المتوقع ان تشهد جدران الجناح المخصص لإسرائيل كثبان رملية وسقف مصنوع من شاشات كبيرة تظهر جوانب مختلفة من المجتمع الإسرائيلي.

يظهر هذا المشهد استغلال "إسرائيل" للصحاري في فلسطين المحتلة من خلال الثقافة والتكنولوجيا.

مسؤول المعرض في وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أليعازر كوهين قال: "القيمة المضافة في هذا المعرض بالنسبة لنا هي الزائر العربي والمسلم".

أما المهندس المعماري ديفيد كنافو المقيم في تل أبيب الساحلية قال: "جناح إسرائيل في اكسبو 2020 يعكس إحساس إسرائيل بالانتماء إلى المنطقة، كما يوصل رسالة بأنها منفتحة على جيرانها العرب".

ويعتبر هذا المعرض هو لقاء فريد بين الثقافات واللغات والأشخاص الذين لا يلتقون بشكل روتيني.

كم سيقدم الجناح الإسرائيلي في المعرض تجربة تفاعلية للوسائط المتعددة تعرض "الروح والثقافة الإسرائيلية" في مختلف المجالات سواء المياه أو الطب أو تكنولوجيا المعلومات.

وتكشف هذه الخطوة توجه الاحتلال الإسرائيلي نحو الاسراع في تطبيع العلاقات مع الدول العربية خاصة مع دولة الامارات العربية المحتلة.