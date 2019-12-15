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"اسرائيل" تعترف بوجود 57 الف معاق من جنودها

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:29 - 15 ديسمبر 2019
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تحتفلإسرائيل" اليوم الأحد، بيوم "الاعتراف بمعاقي جيشها"، والمصابين الذين أصيبوا بالحروب والعمليات العسكرية.

ونشرت  وزارة الحرب اليوم تقريرا عن معطيات المعاقين والمصابين بجيش الاحتلال، الذين أصيبوا بالحروب.

و جاء في تقرير الوزارة الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية، أن عدد معاقي الجيش "الإسرائيلي"، بلغ 57,277 معاقا، يتلقون العلاج في مراكز التأهيل، بينهم 590 جنديا يعانون من حالة إعاقة كاملة.

وأضاف التقرير أن وزارة الحرب اعترفت مؤخرا بـ817 من مصابي "الجرف الصامد" الحرب الأخيرة على غزة، بأنهم معاقي الجيش "الإسرائيلي".

وأشار التقرير، إلى أن حوالي 5000 من هؤلاء الجنود المعاقين، تم الاعتراف بهم كمرضى يعانون من الصدمة النفسية، بينهم 588 من الجنود الذين شاركوا بالحرب الأخيرة على غزة.

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