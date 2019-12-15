مشروع قانون اردني لإلغاء اتفاقية الغاز مع "اسرائيل"

قال رئيس مجلس النواب الأردني م. عاطف الطراونة، اليوم الاحد، إن اللجنة القانونية النيابية تجري الاعداد للتوقيع على قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأضاف الطراونة، ان عدد الموقعين من النواب الأردني على مشروع قانون الإلغاء وصل 60 نائبًا، وبذلك يكون المشروع الثاني الذي تلغي فيه الاردن اتفاقياتها مع الاحتلال بعد سحبها التمديد من اتفاقية وادي عربة مؤخرًا، للمنطقتين الغمر والباقورة.

يشار إلى انه في الثالث من أيلول عام 2014، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، اتفاقية مع شركة حقل "لفاياثان" الإسرائيلي، تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز. بحسب الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة الأردنية.