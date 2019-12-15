زلزال قوي يضرب الفلبين وهذا ما حدث

ذكرت وسائل اعلام دولية أن زلزالًا بقوة 6.8 درجات ضرب جزيرة مينداناو جنوب الفيليبين الأمر الذي أحدث خسائر كبيرة في المنازل والاقتصاد دون الحديث عن خسائر في الأرواح.

يُشار إلى عشرين شخص قتلوا وسجلت أضرار بالغة للمباني خلال شهر أكتوبر بعد تعرض المنطقة ذاتها لثلاثة زلازل بلغت قوتها 6 درجات.

معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل توقع بحدوث أضرار جسيمة في الجزيرة خاصة وأن الناس الذين شعروا بالواقع هربوا من منازلهم والمطاعم في الجزيرة إلى الشارع بعدما شعروا بالهزة الأرضية.

فيما أكد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي عدم وجود تهديد بحدوث تسونامي رغم وقوع زلزال بلغت قوته 6.9 درجات.

ومن الجدير بالذكر أن جزر الفلبين من مناطق تسمى "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتعرض باستمرار لزلازل.

وفي الأول من تشرين وقع زلزال عنيف في ذات المنطقة أدى لقتل 20 شخصًا جراء انهيار الجدران وسقوط الحطام والانزلاقات الأرضية والانهيارات الصخرية كما أصيب نحو 400 شخص بجروح مختلفة.

وفي عام 1990 تعرضت الفلبين لزلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة أدى إلى انهيار مبان وفنادق الأمر الذي أسفر عن قتل نحو 1200 شخص.