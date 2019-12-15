مناروة عسكرية واسعة لجيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاحد، "إن قواته ستجري مناورة عسكرية واسعة شمال فلسطين المحتلة، تستمر لمدة أربعة أيام".

وأضاف المتحدث، ان المناورة العسكرية ستبدأ مساء اليوم، وستنتهي مساء يوم الاربعاء المقبل، كما سيلاحظ سكان المنطقة خلال التدريبات حركات نشطة للآليات والدبابات المشاركة، بالإضافة إلى اصوات الانفجارات.

ويكثف جيش الاحتلال من مناوراته العسكرية في شمال وجنوب فلسطين المحتلة، في ظل الحديث عن وضع أمني "هش" مع قطاع غزة، وجبهتا سوريا ولبنان، خاصة بعد الهجمات "الإسرائيلية" الأخيرة على الأراضي السورية، تحت حجج واهية.