الاحتلال يستأنف الحكم ضد والدة الشهيد أشرف نعالوة

استأنفت محكمة الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاحد، حكمها بحق الأسيرة وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة من سكان محافظة طولكرم في الضفة المحتلة.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت حكمًا بالسجن ضد الاسيرة وفاء لمدة 18 شهرًا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، بتاريخ 16/10/2018، كما انها فرضت على عائلة الشهيد أشرف نعالوة تعويض قتلى الاحتلال بمبلغ 40 ألف شيكل.

واغتالت قوات الاحتلال الشهيد أشرف عقب عملية مطاردة، استمرت 65 يومًا، بتاريخ 31 ديسمبر 2018، بعد تنفيذه عملية فدائية داخل مجمع صناعي للاحتلال أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وجرح آخر بجروح خطيرة.